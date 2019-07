Neue Videos zeigen eine Stunde aus The Surge 2

Gamersyde hat einige neue Videos zu The Surge 2 veröffentlicht, die insgesamt eine Stunde aus dem Spiel zeigen.

In den Videos zu The Surge 2 sieht man, dass der Titel stark von den Dark Souls-Spielen inspiriert wurde, was an sich ganz gut it. Nur manche Kämpfe wirken leider irgendwie etwas öde.

Beispielsweise sieht man im vierten Video einen Bosskampf, der nicht wirklich nach Spaß aussieht. Versteht mich nicht falsch, der Boss und das Sci-Fi-Setting sehen wirklich cool aus, aber in Sachen Gameplay können mich die Szenen noch nicht ganz überzeugen.

Darüber hinaus zeigt eines der Videos das Charaktererstellungssystem des Spiels, das euch sicher interessieren dürfte, wenn ihr plant, euch The Surge 2 zu holen. Diese Videos stammen übrigens aus der PC-Version und enthalten möglicherweise einige Spoiler, denn der zweite Clip enthält beispielsweise die ersten 10 Minuten des Spiels. Aus diesem Grund solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr euch das Material anseht.

Hier die Videos:

The Surge 2 erscheint am 24. September für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Teile des Spiels sehen sehr gut aus, aber die Kämpfe wirken bisher etwas langweilig. Wir hoffen einfach mal das beste und freuen uns auf den Release.

Quelle: dsogaming.com