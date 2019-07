“Once Upon a Time in Hollywood”: Erster Clip stellt Kurt Russell als Stuntman Randy vor

in

Leonardo DiCaprio hat einen ersten Clip aus dem kommenden Film “Once Upon a Time in Hollywood” von Quentin Tarantino veröffentlicht, der Kurt Russell als Stuntman Randy vorstellt.

Fans spekulieren schon eine Weile darüber, ob Kurt Russell “Once Upon a Time in Hollywood” mit “Death Proof” verbindet, da er im aktuellen Film einen Stuntman spielt, der Russells “Death Proof”-Charakter Stuntman Mike verdammt ähnlich zu sein scheint.

Russell spielt einen Charakter namens Randy und er könnte sehr gut Stuntman Mikes Vater sein. Tarantino ist ja dafür bekannt, dass er seine Charaktere in einem losen Universum miteinander verknüpft.

Die Hauptfiguren sind Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ehemaliger Star einer Fernsehserie und sein langjähriges Stunt Double Cliff Booth (Brad Pitt). Beide haben Mühe, es in einem Hollywood zu schaffen, das sie nicht mehr wiedererkennen. Aber Rick hat eine sehr berühmte Nachbarin… Sharon Tate (Margot Robbie).

Der 9. Film von Quantin Tarantino läuft hierzulande am 15. August 2019 in den Kinos an.

Das denken wir:

Ein paar Wochen noch, dann wissen wir, ob “Once Upon a Time in Hollywood” die hohen Erwartungen erfüllen kann. Der Cast verspricht auf jeden Fall schon mal einen abgefahrenen Film.

Quelle: bloody-disgusting.com