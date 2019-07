One Punch Man: A Hero Nobody Knows – Im neuesten Trailer bekommt ihr einige neue Kämpfer zu sehen

Publisher Bandai Namco Entertainment kündigte vor einigen Wochen das Prügelspiel One Punch Man: A Hero Nobody Knows an. Jetzt wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

One Punch Man hat seinen Ursprung in einem Web-Manga des Zeichners ONE. Dieser Manga ging vor rund 10 Jahren an den Start. Mittlerweile gibt es auch eine sehr erfolgreiche Anime-Serie zu One Punch Man und ein Prügelspiel erwartet uns ebenfalls.

Kürzlich wurde nun ein neuer Trailer zu diesem Spiel veröffentlicht, der eingie der Kämpfer zeigt. Genauer gesagt werden die Antagonisten gezeigt, die man bereits aus dem Anime kennt.

Bislang waren Saitama, Genos, Fubuki, Speed’o’Sound Sonic und Mumen Rider als spielbare Kämpfer bekannt. Dank des neuen Trailers wissen wir nun, dass auch Vaccine Man, Mosquito Girl, Carnage Kabuto und der Deep Sea King Teil des Spiels sind.

Hier der Trailer:

Ich bin zwar noch immer gespannt, wie die Entwickler den Fakt ins Spiel einbauen, dass One Punch praktisch unbesiegbar ist und seine Gegner mit einem Schlag erledigt, aber wir werden sehen.

Sobald es weitere Neuigkeiten gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Wir freuen uns scho sehr auf das Spiel und noch mehr auf die Fotsetzung des Animes.