Project Cars 3: Ankündigung steht bevor, laut Studioboss wird es “200% besser” als der Vorgänger

Slightly Mad Studios CEO Ian Bell hat auf Twitter interessante Infos zu Project Cars 3 verkündet.

Racing-Fans aufgepasst: Ian Bell, der Studioboss von Slightly Mad Studios, hat sich kürzlich zu Projekt Cars 3 geäußert. Er ist schon jetzt ziemlich überzeugt von diesem Titel und bezeichnet das Spiel als “Game Changer”.

Hier der entsprechende Tweet dazu:

The next Project CARS is going to be a Revolution. Huge thanks to all of the team who are honing it to perfection. I might rightly be accused of being overly positive/optimistic on occasion, but this is a game changer. It's epic already and it's one we'll ship when we're ready.