Red Dead Redemption 2: Neuer Hinweis zur PC-Version aufgetaucht

Falls ihr auf die PC-Version von Red Dead Redemption 2 wartet, habe ich eine gute Nachricht für euch: Es ist ein neuer Hinweis aufgetaucht.

Und zwar findet man laut “The Nerd Mag” im Quellcode des Rockstar Social Clubs einen weiteren Hinweis darauf, dass Rockstar an einem PC-Port von RDR2 arbeitet.

Im Code befindet sich demnach ein Verweis auf “RDR2_PC_Accomplishments” und eine Liste der Erfolge. Der Twitter-Nutzer “JakoMako51” hat im nachfolgenden Tweet die entsprechende Stelle festgehalten.

The fact that Red Dead Redemption 2 is coming to PC is now quite evident. #RDR2 #reddeadredemption2pc #RedDeadRedemption2 #rdr2pc #reddeadredemption

RDR2_PC_Accomplishments:”Accomplishments”

You can search for “RDR2_PC” in the following link: https://t.co/hmtRJGKmoa pic.twitter.com/4kJAd5u58r

— JakoMako51 (@JakoMako51) 4. Juli 2019