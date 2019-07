Resident Evil 5 und 6: Der Release-Termin für die Switch steht

Der Release-Termin für Resident Evil 5 und 6 für die Switch wurde offiziell verkündet.

Während der E3-Präsentation von Nintendo wurde verraten, dass Resident Evil 5 und 6 noch im Laufe des Jahres für die Nintendo Switch erscheinen würde. Mittlerweile wurde der offizielle Release-Termin verkündet.

Wie Capcom via Twittermitteilte, sind beide Spiele ab dem 29. Oktober für die Nintendo Switch erhältlich. Hier der Tweet dazu:

Pack your bags – Resident Evil 5 and Resident Evil 6 start their globetrotting adventure on Nintendo Switch on October 29th!

More info on these co-op classics:

☣️ https://t.co/g3BlexZpGG pic.twitter.com/Ua7cFKjVaZ

— Resident Evil (@RE_Games) 16. Juli 2019