Seht euch diese geniale Spider-Man-Maske mit mechanischen Augen an

Ein Cosplayer aus Hong Kong hat sich eine ziemlich beeindruckende Spider-Man-Maske mit mechanischen Augen gebaut.

Spider-Man ist bei Cosplayern sehr beliebt, denn das Kostüm lässt sich relativ einfach umsetzen. Die neueren Designs der Spinne sind jedoch etwas aufwendiger – vor allem wegen der Augen, die sich bewegen. Das habt ihr in den neueren Filmen sicherlich schon gesehen.

Der Cosplayer “Cavin Creations” hat es jedoch geschafft, diesen Effekt mit seiner Maske umzusetzen. Er hat Sensoren integriert, die Bewegungen erfassen. Wenn er seine Augen schließt, dann werden die Bewegungen an die mechanischen Linsen weitergegeben, die er ebenfalls verbaut hat.

So lassen sich die Augen der Maske unabhängig voneinander öffnen und schließen. Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Done! Final Version! Mechanical lenses with sensor control system!

I will call it “Billy” which is “Be Incredibly Limitless Like You” !! The “you” is referring to all my supporters! Without your support I won’t be able to build this! Thank you so much! @TomHolland1996 pic.twitter.com/vZmb8n7PAU