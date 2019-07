So cool sieht World of Warcraft auf Basis der Unreal Engine 4 aus

Der WoW-Fan “Daniel L” hat ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie World of Warcraft auf Basis der Unreal Engine 4 aussehen würde.

In Sachen Grafik haut das Online-Rollenspiel WoW heutzutage niemanden mehr vom Hocker. Aber wie würde es aussehen, wenn das Spiel auf Basis der Unreal Engine 4 laufen würde? Die kurze Antwort: ziemlich gut.

Das zeigt nachfolgendes Video von “Daniel L”, der Jahre damit verbracht hat, Umgebungen des Spiels mit der Unreal Engine nachzubauen. Im Video erwartet uns nun eine Compilation, die alles zeigt, was er er seit 2015 erstellt hat. Und das Ergebnis ist wirklich beeindruckend.

Hier der Clip:

Würdet ihr euch über eine Fortsetzung von World of Warcraft freuen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Es ist wirklich interessant, WoW so zu sehen. Wir sind schon gespannt, was Blizzard noch so alles mit World of Warcraft vor hat.

Quelle: kotaku.com