“Sonic the Hedgehog”: Wird der Film erneut verschoben?

Wird der Film “Sonic the Hedgehog” erneut verschoben? Eine Anpassung des offiziellen Twitter-Profils des Films lässt das zumindest vermuten.

Wir berichteten ja vor einiger Zeit darüber, dass der Film “Sonic the Hedgehog” offiziell verschoben wurde. Eigentlich hätte der Film im November 2019 in die Kinos kommen sollen. Da Fans aber mit dem Look von Sonic nicht zufrieden waren, wurde der Film auf Februar 2020 verschoben.

Jetzt kündigt sich womöglich eine weitere Verschiebung an. Und zwar entdecke ein Twitter-User eine Anpassung des offiziellen Twitter-Profils des Films. Dort wurde als Release März 2020 genannt – nicht Februar.

Sonic the Hedgehog movie now delayed to March 2020 (was Feb 14th, 2020), according to the official Twitter bio pic.twitter.com/unoj1tTJHw

— Wario64 (@Wario64) 24. Juli 2019