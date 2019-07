The Dark Pictures: Man of Medan – Neues Video stellt den Curator’s Cut vor

in

Bandai Namco hat ein neues Video veröffentlicht, das den Curator’s Cut des Spiels The Dark Pictures: Man of Medan vorstellt.

Im Horrorspiel The Dark Pictures: Man of Medan wird es den sogenannten Curator’s Cut geben. Hier erwarten euch alternative Wege, neue Entscheidungen und dadurch eine andere Sichtweise auf die Geschichte.

Der “Curator’s Cut”-Modus ist für Vorbesteller ab Release verfügbar. Alle anderen bekommen irgendwann später im Laufe des Jahres kostenlos Zugang zm Curator’s Cut.

Im nachfolgenden Video bekommt ihr eine Eindruck davon, wie dieser alternative Modus funktioniert. Wir sehen zuerst eine Szene im Kinomodus. Hier übernehmen wir den Charakter Brad und steuern dessen Entscheidung. Nach dem ersten Durchspielen können wir dann im Curator’s Cut die Rolle seines Bruders Alex übernehmen.

Das Spiel erscheint am 30. August für PC, PS4 und Xbox One.

Über diesen Link findet ihr noch mehr News und Videos zu The Dark Pictures: Man of Medan.

Das denken wir:

Wer Until Dawn mochte, der sollte sich The Dark Pictures: Man of Medan nicht entgehen lassen. Vor allem Horrorfans kommen hier mit ziemlicher Sicherheit auf ihre Kosten.