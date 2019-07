The Surge 2: Im neuen Developer Walkthrough bekommt ihr Waffen, Level, Gegner und mehr zu sehen

in

Deck13 und Focus Home Interactive haben ein neues Walkthrough-Video zu The Surge 2 veröffentlicht, in dem die Waffen, Levels, Feinde und mehr vorgestellt werden.

Adam Hetenyi, Head of Game Design bei Deck13 Interactive, führt euch durch das nachfolgende Video. Wie in der Pressemitteilung zu lesen ist, erwarten uns im Video kompromisslose und brutale Kämpfe, die so intensiv wie nie zuvor sind.

Abgesehen davon dürfen wir uns über asynchrone Multiplayer-Features und Drohnen freuen. Es gibt auch verbesserte Bosse und natürlich die neuen Umgebungen zu sehen.

Ebenfalls dabei: mehr Waffen, mehr Implantate und mehr Rüstungssets. Hier das Video:

The Surge 2 ist ab dem 24. September für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.

Das denken wir:

Die bisherigen Spielszenen aus The Surge 2 sehen ganz gut aus. Die Entwickler haben sich für den zweiten Teil einiges einfallen lassen.

Quelle: dsogaming.com