The Walking Dead: The Telltale Definitive Series erscheint im September

Skybound Games hat The Walking Dead: The Telltale Definitive Series mit einem Trailer angekündigt.

Die Series enthält alle vier Seasons von Telltales The Walking Dead und The Walking Dead: Michonne. Euch erwarten also 23 Episoden und mehr als 50 Stunden Spielzeit.

Abgesehen davon wird der Grafikstil “Graphic Black” aus der finalen Staffel auf alle anderen Staffeln angewendet. Wie das aussieht, zeigt der Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Erscheinen soll die Sammlung im September 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Was Fans nicht so freut: Die PC-Version erscheint exklusiv im Epic Games Store.

Das denken wir:

Wer Telltales The Walking Dead bisher verpasst hat, der hat jetzt die beste Gelegenheit dazu, mit der Reihe loszulegen.