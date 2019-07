Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint – Dieses Video zeigt 50 Minuten aus der PC-Version

in

Der YouTuber “BooredGamer” hat ein Video veröffentlicht, das ganze 50 Minuten der PC-Version von Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint zeigt.

Wer Spoiler vermeiden möchte, sollte sich das Video also nicht ansehen. Unter anderem gibt uns das Video einen kleinen Einblick in die verschiedenen Optionen, die Ubisoft in den Preview-Build implementiert hat.

Das Spiel scheint eine erweiterte FOV-Einstellung, Auflösungsskalierung, Framerate-Limit und HDR-Unterstützung zu haben. Leider zeigt der Spieler die Grafikeinstellungen nicht. Insofern wissen wir nicht, wie sich Breakpoint in Sachen Grafik anpassen lässt.

Im Video bekommen wir zu sehen, wie das Ghost-Team eine Basis infiltriert und das sieht nicht übel, aber auch nicht überraschend gut aus. Das Ganze erinnert uns an ein aufgebohrtes Wildlands – was Breakpoint ja im Grunde auch ist.

Wir freuen uns auf jeden Fall auf die finale Version des Spiels und sind schon gespann, womit uns Ubisoft so überraschen wird.

Hier die neuen Spielszenen:

Breakpoint erscheint am 4. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen aus Breakpoint sehen gut aus, hauen uns aber noch nicht vom Hocker. Wir warten einfach mal ab, bis die finale Version erhältlich ist.

Quelle: dsogaming.com