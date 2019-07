Torchlight 2 kann ab sofort für PlayStation 4 und Xbox One vorbestellt werden

Torchlight 2 erscheint am 3. September für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Die PS4- und Xbox-Version kann ab sofort vorbestellt werden.

Wer Torchlight 2 vorbestellt, der bekommt als Belohnung den neuen Goblin-Begleiter “Yapper”. Die Nintendo Switch-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Sommer vorbestellbar sein.

In der offiziellen Pressemitteilung heißt es dazu: “Yapper ist nicht der einzige Begleiter, der sein Debüt in Torchlight II geben wird: Xbox One-Spieler können Vilderan mit einem wilden Feuerkobold erkunden. Rauch- und Gluteffekte geben ihm einen markanten Look. Auf der PlayStation 4 werden Spieler hingegen von einer Fee begrüßt, die mit Hilfe ihrer majestätischen Schmetterlingsflügel stets an ihrer Seite fliegen wird. Der exklusiv für die Nintendo Switch kreierte Begleiter wird später in diesem Sommer enthüllt.”

Hier könnt ihr euch den neuen Berserk-Trailer ansehen:

Sobald es weitere Neuigkeiten zu Torchlight 2 gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Torchlight 2 ist ein tolles Action-RPG, das sich kein Fan des Genres entgehen lassen sollte.