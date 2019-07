Wired Productions und KeokeN Interactive feiern 50 Jahre Mondlandung mit Gameplay-Video zu Deliver us the Moon

Wired Productions und das niederländische Game-Studio KeokeN Interactive haben kürzlich ein Developer-Video zum Weltraumspiel Deliver us the Moon veröffentlicht.

Im nachfolgenden Video, das anlässlich des des 50. Jubiläums der Mondlandung veröffentlicht wurde, werden neue Gameplay-Szenen aus dem noch 2019 erscheinenden Sci-Fi-Thriller Deliver us the Moon gezeigt.

Abgesehen davon verraten Game Director Koen Deetman und sein Bruder, Managing Director Paul Deetman, etwas über die Inspiration hinter dem Spiel. Und das Ganze ist wirklich sehr sehenswert.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Deliver Us The Moon ist ein Science-Fiction-Thriller, der in einer nahen, apokalyptischen Zukunft spielt, in der die natürlichen Ressourcen der Erde erschöpft sind. Ein einzelner Astronaut wird auf eine wichtige Mission zum Mond geschickt, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten.”

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das umgehend bei uns.

Das denken wir:

Die neuen Spielszenen sehen ziemlich cool aus. Hier könnte uns ein spannendes Weltraum-Adventure erwarten. Wir sind schon sehr gespannt auf das finale Spiel.