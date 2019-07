WRC 8: Neues Video stellt den überarbeiteten Karrieremodus vor

in

Bigben und Entwickler KT Racing haben ein neues Video veröffentlicht, das den überarbeiteten Karrieremodus in WRC 8 vorstellt.

Kürzlich präsentierten wir euch ein Video, dass ein Nachtrennen in WRC 8 bei Regen und in 4K zeigt. Heute haben wir einen neuen Clip für euch, in dem ihr die zahlreichen Neuerungen des Karrieremodus zu sehen bekommt.

In der offiziellen Pressemitteilung heißt es: “Der neue Karrieremodus von WRC 8 ist einer echten Karriere nachempfunden und ermöglicht es den Spielern zum ersten Mal, Fahrer eines WRC-Teams zu werden. Die Spieler müssen sich Saison für Saison vorarbeiten, um in der WRC-Kategorie antreten und Weltmeister werden zu können. Durch das Begleiten mehrerer Teams in verschiedenen Rallyes konnten die Entwickler die wichtigsten Aspekte einer erfolgreichen Saison ermitteln.”

Dementsprechend müsst ihr euch in diesen Bereichen bewähren:

Planung des Kalenders: Training, Hersteller-Herausforderungen, Pause, klassische Events zwischen den Rallyes und vieles mehr.



Management einer vollständigen Crew: Hierzu zählen sechs verschiedene, miteinanderverbundene Jobs. Die Spieler müssen die Eigenheiten jeder dieser Jobs berücksichtigen, um sie in den Rallyes strategisch einzusetzen.



Updates der Crew durch R&D und einen Fertigkeitenbaum: Jede Entscheidung hat eine Auswirkung auf den Fortschritt und die Arbeitsmoral der Crew (Leistung, Verlässlichkeit usw.) und die Entwicklung des Fertigkeitenbaums.

Hier ein Video, dass das Ganze in Aktion zeigt:

Übrigens: Neben dem neuen Karrieremodus dürft ihr euch auf zahlreiche weitere Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger freuen. Unter anderem erwarten euch eine verbesserte Offroad-Physik für alle Oberflächen, extreme und dynamische Wetterbedingungen, 52 Teams, 14 Länder, über 100 Spezialstrecken, wöchentliche Herausforderungen und ein eSport-Modus.

WRC 8 erscheint im September 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Das denken wir:

Racing-Fans dürfen sich freuen. WRC 8 bietet viele coole Neuerungen und der neue Karrieremodus verspricht richtig spannend zu werden.