“Zombieland 2”: Der erste Trailer zur blutigen Zombie-Komödie ist da

“Zombieland 2” startete im Dezember 2009 in die Kinos und 10 Jahre später wurde nun der erste Trailer zur Fortsetzung veröffentlicht.

Ende des Jahres startet “Zombieland ” in die Kinos und mit dabei sind natürlich auch die Stars des ersten Teils, der ein großer Erfolg an den Kinokassen war: Tallahassee (Woody Harrelson), Columbus (Jesse Eisenberg), Wichita (Emma Stone) und ihre Schwester Little Rock (Abigail Breslin). Erneut muss die Truppe während einer Zombie-Apokalypse um ihr Leben kämpfen – und gegen drei neue Zombie-Typen antreten.

Im ersten Trailer sehen wir, wie sich das Quartett seinen Weg ins Weißes Haus bahnt. Und das Ganze sieht sehr unterhaltsam aus. Aber überzeugt euch am besten selbst:

Übrigens: Wir dürfen uns erneut auf einen Cameo von Bill Murray freuen – diesmal wird aber auch dessen “Ghostbusters”-Kollege Dan Aykroyd einen Cameo-Auftritt haben – als fiktionale Version von sich selbst.

Der Film startet am 7. November 2019 in die deutschen Kinos.

Das denken wir:

Wer den ersten Teil mochte, der sollte sich “Zombieland 2” auf keinen Fall entgehen lassen.