“1917”: Hier ist der erster Trailer zum kommenden Weltkriegs-Film von Sam Mendez

Universal Pictures hat den ersten Trailer zum Kriegsfilm “1917” veröffentlicht. Regie führte Sam Mendes, der auch schon für die Filme “American Beauty” und “Jarhead – Willkommen im Dreck” verantwortlich war.

“1917” handelt von zwei junge britischen Soldaten, die während es Ersten Weltkrieges eine gefährliche Mission erhalten: Sie müssen eine Warnung an einen Teil der britischen Armee überbringen und sich dabei durch feindliches Gebiet kämpfen.

Das Drehbuch schrieb Sam Mendez zusammen mit Krysty Wilson-Cairns (“Penny Dreadful”). Mit dabei sind unter anderem Benedict Cumberbatch (“Doctor Strange”), Andrew Scott (“Fleabag”), George MacKay (“11.22.63”), Dean-Charles Chapman (“Game of Thrones”), Daniel Mays (“Line of Duty”), Mark Strong (“Shazam!”) und der Oscarpreisträger Colin Firth (“The King’s Speech”).

Hier der Trailer:

Der Film läuft am 16. Januar 2020 in den Kinos an.

Das denken wir:

Mit “1917” erwartet uns ein intensiver Kriegsfilm mit toller Besetzung. Diesen Film sollte man sich schon mal vormerken.