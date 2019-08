4A Games arbeitet bereits an einem neuen Metro-Spiel

Im Rahmen einer Investoren-Konferenz hat THQ Nordic bestätigt, dass sich ein neues Metro-Spiel in Entwicklung befindet.

Das kommt nicht wirklich überraschend, aber Fans der Metro-Spiele werden sich mit Sicherheit über diese Meldung freuen: 4A Games arbeitet bereits an einem neuen Metro-Titel. Das hat THQ Nordic kürzlich offiziell bestätigt.

Infos zum Spiel gibt es aber leider noch nicht. Aber fest steht, dass für die Story einmal mehr der Autor Dmitri Gluchowski verantwortlich sein wird, der auch die Romanvorlage geschaffen hat.

Das verkündete der Metro-Schöpfer kürzlich stolz auf Instagram. Hier der entsprechende Post:

Metro spielt zu einer Zeit, in der die Erde durch einen Atomkrieg verseucht wurde. Um Schutz zu suchen, haben sich die Überlebenden in Russland in die Metro zurückgezogen – auch Artjom, der Held des Spiels. In seiner virtuellen Haut bestreitet ihr in den Spielen Abenteuer, die ihn an die gefährliche Oberfläche führen.

Sobald es weitere offizielle News zum Spiel gibt, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Ein neues Metro? Nur her damit. Wir sind schon gespannt, was sich die Entwickler dieses Mal einfallen lassen.