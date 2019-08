Bandai Namco hat Little Nightmares II angekündigt

in

Banda Namco hat im Rahmen der Gamescom 2019 Little Nightmares II angekündigt.

Falls euch das düstere Adventure Little Nightmares gefallen hat, habe ich eine gute Nachricht für euch: Bandai Namco hat den zweiten Teil mit einem neuen Trailer angekündigt. Den Clip findet ihr unter diesen Zeilen.

Little Nightmares II erzählt die Geschichte von Mono, einem kleinen Jungen, der in einer Welt gefangen ist, die von einem mysteriösen, summenden Signal verändert wurde. Zusammen mit Six, einem kleinen Mädchen im gelben Regenmantel, versucht er, die düsteren Geheimnisse dieser Welt aufzudecken.

In der offiziellen Pressemitteilung heißt es dazu: “In Little Nightmares II kontrollieren SpielerInnen Mono, während Six, die Heldin desersten Teils, als computergesteuerte Begleiterin fungiert. Die Beziehung der beidenKinder zueinander wird eine sehr wichtige Rolle im Spiel einnehmen und neue Gameplay-Mechaniken enthüllen, welche die beiden einsetzen müssen, um sich ihren Weg durchdiese gefährliche Weltzu bahnen.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Little Nightmares II soll 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Das denken wir:

Der Trailer macht schon mal einen ziemlich coolen Eindruck. Hier erwartet uns wohl ein ziemlich spannendes Adventure. Wir freuen uns drauf.