Bee Simulator: Im neuen Trailer wird der Mehrspieler-Modus vorgestellt

Bigben und Varsav Game Studios haben ein neues Gameplay-Video zu Bee Simulator veröffentlicht, das die verschiedenen Mehrspiel-Modi in Aktion zeigt.

Im Rahmen der diesjährigen Gamescom wurde für das Spiel Bee Simulator ein neuer Trailer veröffentlicht, der die Mehrspieler-Modi vorstellt. Diese ermöglichen es bis zu vier Spielern gemeinsam oder im Wettbewerb gegeneinander zu zocken. Ja, man kann sogar gegeneinander kämpfen.

Offiziell heißt es zum Spiel: “In Bee Simulator entdecken die Spieler die Welt aus der Perspektive einer Biene. In einer vom New Yorker Central Park inspirierten Umgebung spielen sie eine Biene, die ihren Stock gemeinsam mit ihrem Volk in einem der Bäume des Parks bezogen hat. Doch ihr Leben wird auf den Kopf gestellt, als die Menschen eines Tages beschließen, eben jenen Baum zu fällen. Das Schicksal des gesamten Bienenvolks ruht von nun an auf den Schultern der Spieler.”

Die Entwicker haben für das Spiel Imker in die Arbeit einbezogen, dadurch bekommt ihr spielend interessante Informationen vermittelt. Beispielsweise erfahrt ihr durch den Bee Simulator, wie Bienen kommunizieren oder ihr Volk gegen andere Insekten und Krankheiten verteidigen.

Hier der neue Trailer:

Bee Simulator erscheint am 15. November 2019 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Das denken wir:

Wer sich für das Thema interessiert, der sollte sich den Bee Simulator unbedingt genauer ansehen. Hier kann man nicht nur Spaß haben, sondern auch etwas lernen.