Black Desert: Spielt jetzt die Open Beta auf der PS4

Das Action-MMO Black Desert ist schon eine Weile für PC und Xbox One erhältlich – jetzt ist die Open Beta für PS4-Spieler an den Start gegangen.

PS4-Spieler mussten lange warten, aber jetzt könnt ihr die Open-Beta des MMOs Black Desert auf der PlayStation 4 spielen. Die Beta läuft noch bis zum 13. August. Das finale Spiel startet dann am 22. August.

Um die Beta zu finden, müsst ihr nur im PlayStation Store nach “Black Desert Beta” suchen und das Spiel herunterladen – das ist auch ohne aktives PlayStation Plus-Abonnement möglich.

Habt ihr das Spiel heruntergeladen, dann könnt ihr euren Charakter anpassen und eine von mehreren Klassen auswählen. Unter anderem stehen Krieger, Zauberin, Waldläufer, Berserker und Hexe zur Wahl.

Danach dürft ihr euch in die Spielwelt stürzen und Quests erledigen, in denen ihr euch actiongeladene Kämpfe liefern müsst. Und wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt dieser Trailer zur Open Beta:

Übrigens: Den Fortschritt der Beta behält man nicht – aber es gibt ein Dankeschön dafür, dass man am Test teilgenommen hat.

Das denken wir:

Black Desert ist ein sehr unterhaltsames MMO. Wer das Spiel bisher versäumt hat, der sollte zumindest die Open-Beta anspielen.