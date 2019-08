Blair Witch: Seht euch hier die ersten 11 Minuten aus dem Black Hills Forest an

Kürzlich wurde ein Video veröffentlicht, das die ersten elf Minuten aus dem Horrorspiel Blair Witch zeigt.

Nur zur Erinnerung: Heute erscheint das Horrorspiel Blair Witch für PC und Xbox One. Ihr könnt euch das Spiel beispielsweise via Steam für 39,99 Euro holen.

Und während der Download läuft, könnt ihr euch nachfolgenden Clip ansehen: Hier bekommt ihr schon mal die ersten elf Minuten aus dem Spiel zu sehen.

Offiziell heißt es: “Wir schreiben das Jahr 1996. Ein kleiner Junge verschwindet im Black Hills Forest in der Nähe von Burkittsville, Maryland. Du schlüpfst in die Rolle von Ellis, einem ehemaligen Polizeibeamten mit einer turbulenten Vergangenheit, und nimmst an der Suche teil. Was als gewöhnliche Suchaktion beginnt, verwandelt sich schon bald in einen Albtraum, in dem du gezwungen bist, dich deinen Ängsten und der Hexe von Blair zu stellen – einer mysteriösen Gestalt, die den Wald heimsucht …”

Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf den Release, da Blair Witch Projekt für mich zu den besten Horrorfilmen zählt, die es gibt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich mir damals im Kino Augen und Ohren zugehalten habe, um den Horror zu ertragen. Zu meiner Verteidigung: Damals war ich noch etwas jünger.

Dementsprechend gtoß sind natürlich die Erwartungen an das Spiel. Aber was ich bisher gesehen habe, gefällt mir sehr gut. Und ich finde es auch toll, dass das Blair Witch-Universum mit dem Spiel ausgebaut wird.

Man darf gespannt sein, was uns da in Zukunft noch so erwartet.

Hier das Video:

Übrigens: Blair Witch hat eine relativ kurze Spielszeit. Alle Infos dazu findet ihr über diesen Link.

Weitere News, infos und Videos zum Spiel gibt es hier.

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein richtig fieser Horrortrip, der euch nicht enttäuschen wird.