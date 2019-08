Blair Witch: Seht euch hier die neuesten Spielszenen an – wenn ihr euch traut

in

Das Studio Blooper Team hat einen neuen Trailer zum kommenden Horrorspiel Blair Witch veröffentlicht, der einige neue Spielszenen zeigt.

Wenn ihr auf Horror steht, dann habt ihr Blair Witch mit Sicherheit schon auf dem Schirm. Entwickelt wird das Spiel von den Horrorexperten bei Blooper Team. Dieses Studio ist unter anderem für den sehr guten Horrortitel Layers of Fear verantwortlich.

In Blair Witch schlüpft ihr in die Haut eines ehemaligen Polizisten namens Ellis, der im Black Hills Forest, in der Nähe von Burkittsville, Maryland nach einem vermissten Jungen sucht. Und ehe er sich versieht, beginnt der Horror. Kein Wunder, denn im im Black Hills Forest treibt die Hexe von Blair ihr Unwesen.

Das Spiel wird aus der Ego-Perspektive gespielt und erinnert etwas an Outlast, was dem Titel sehr gut steht. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Blair Witch erscheint am 30. August für PC und Xbox One.

Mehr Infos News und Videos zu Blair Witch findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Wenn alles glatt läuft, dann erwartet uns hier ein ziemlich fieser Horror-Hit.