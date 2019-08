Borderlands 3 hat den Gold-Status erreicht

Das Studio Gearbox hat offiziell verkündet, dass das Spiel Borderlands 3 den Gold-Status erreicht hat.

Falls ihr den Release von Borderlands 3 kaum erwarten könnt, habe ich eine gute Nachricht für euch: Gearbox hat den Gold-Status des Spiels vermeldet. Mit anderen Worten Borderlands 3 ist fertig und dem Release steht nichts mehr im Weg.

Im Tweet dazu heißt es: “Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass Borderlands 3 den Gold-Status erreicht hat! Vielen Dank an alle, die so hart daran gearbeitet haben! Wir sehen uns am 13. September als Vault-Jäger!”

We are pleased to announce that #Borderlands3 has gone GOLD! Thank you to everyone who worked so hard to make this happen! We’ll see you September 13th Vault Hunters! pic.twitter.com/CgwKbTgP9A

