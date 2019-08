Call of Duty: Modern Warfare Battle Royale erscheint angeblich 2020 als Free-to-Play-Titel

Laut eines neuen Leaks wird Call of Duty: Modern Warfare einen Battle-Royale-Modus haben – dieser soll aber erst 2020 erscheinen.

Falls ihr euch fragt, ob es in Call of Duty: Modern Warfare einen Battle-Royale-Modus geben wird: Es sieht ganz danach aus. Wie ich darauf komme? Durch den CoD-Fan und Leaker “LongSensation”.

Kürzlich postete er via Twitter, dass dieser Modus nicht Teil desselben Pakets, aber “mit dem Kernspiel verbunden” sein wird. Mit anderen Worten: Wenn sich der Leak bewahrheitet, dann wird Call of Duty: Modern Warfare am 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erscheinen – ohne Battle-Royale-Modus.

Anfang 2020 wird dieser Modus dann als Download nachgeliefert. Und auch wenn es sich hier um keine offiziellen Infos handelt, halte ich diesen Schritt für sehr realistisch. Aber wir werden sehen.

Hier die entsprechenden Tweets:

So apparently Battle Royale in #ModernWarfare will be a free mode to release in early 2020. It will be downloadable as a separate game, but also will still be connected to the core game. If this is true then it's a very good move by Activision.