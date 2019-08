Call of Duty: Modern Warfare – McFarlane Toys enthüllt neue Captain Price Figur

McFarlane Toys hat zum bevorstehenden Release von Call of Duty: Modern Warfare eine neuen Figur in der Mache, die an die Rückkehr eines der denkwürdigsten Charaktere der Serie erinnert: Captain Price.

Die neueste Figur von McFarlane Toys kann ab sofort vorbestellt werden und wird voraussichtlich noch vor dem Start des Spiels ausverkauft sein.

Offiziell heißt es zur Figur: “Captain John Price ist ein britischer Special Forces-Soldat und mit seinem Boonie-Hut ausgestattet. Er war ein beliebtes Standbein in der Reihe Call of Duty: Modern Warfare. Die Präsenz von Price hat sich zu einem Synonym für das Franchise entwickelt und ist ein wesentlicher Bestandteil einiger der kultigsten Missionen in Call of Dury.”

Die Figur hat 22 bewegliche Teile und wird mit Zubehörteile für das Sturmgewehr auusgeliefert, die man aus dem Spiel kennt. Sie ist fast 18 Zentimeter groß und kostet 19,99 Dollar.

Time for Cpt. Price to come home. Pre-order the Captain Price @Todd_McFarlane Collectible figure today to guarantee your piece of Call of Duty memorabilia. #ModernWarfarehttps://t.co/IUNuZ4jUS8 pic.twitter.com/rYJRRjGmC0 — Call of Duty (@CallofDuty) August 29, 2019

Vorbestellen könnt ihr euch die Figur beispielsweise auf amazon.com.

Das denken wir:

Das perfekte Geschenk für Fans von Call of Duty. Diese Figur macht sich bestimmt in jeder Zockerbude gut.

Quelle: comicbook.com