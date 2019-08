Call of Duty: Modern Warfare – Seht euch hier 24 Minuten aus dem Multiplayer-Modus an

in

Falls ihr nicht genug vom Multiplayer-Modus in Call of Duty: Modern Warfare bekommen könnt, habe ich heute ein neues Video für euch, das 24 Minuten aus dem Gunfight-Modus zeigt.

Vor einiger Zeit berichteten wir bereits über den Gunfight-Modus in Call of Duty: Modern Warfare. Hier stehen sich zwei Teams gegenüber, die jeweils nur aus zwei Mitspielern bestehen.

Das Ganze wird auf kleinen Maps gespielt, wodurch ein intensives Spielerlebnis entstehen soll. Im Video wird die PC-Version gezeigt. Die Spielszenen sind nicht besonders spannend, aber Fans werden sich sicher trotzdem darüber freuen.

Übrigens wird es im nächsten CoD auch einen realistischen Modus geben, der vor allem für Hardcore-Spieler geeignet ist. Ein Video dazu findet ihr hier.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Der 2-gegen-2 PvP-Modus auf den kleinen Maps verspricht spannende Multiplayer-Matches. In Sachen Mehrspieler ist im nächsten CoD auf jeden Fall viel geboten. Wir freuen uns vor allem auf den realistischen Modus.