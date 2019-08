Capcom lädt Resident Evil Fans ein, um ein neues Spiel zu testen

Capcom hat kürzlich Einladungen an Mitglieder der Resident Evil Community verschickt – sie sollen ihre Meinung zu einem Spiel abgeben, das sich gerade in Entwicklung befindet.

Gute Nachrichten für alle Fans von Resident Evil: Capcom scheint gerade damit beschäftigt zu sein, ein neues Spiel der erfolgreichen Survival-Horror-Reihe zu entwickeln. Das ist keine Überraschung, aber jetzt gibt es erste handfeste Hinweise.

Capcom hat nämlich an eine bestimmte Gruppe von Fans, sogenannte Resident Evil Ambassadors, eine E-Mail-Einladungen verschickt. Sie werden eingeladen, um ihre Meinung zu einem neuen Spiel abzugeben, das sich bei Capcom in Entwicklung befindet.

Die Resident Evil-Fansite Biohaze hat ein Bild der E-Mail-Einladung geteilt. Aus einer Übersetzung der E-Mail geht hervor, dass Capcom den Resident Evil Ambassadors für die fortlaufende Unterstützung der Serie dankt und sie auffordert, an einem Test für ein neues Spiel teilzunehmen.

“An alle Resident Evil Ambassadors, vielen Dank für eure Unterstützung in Bezug auf die Resident Evil-Serie”, heißt es in der Mail. “Heute lassen wir euche wissen, dass wir Tester für ein Spiel rekrutieren, das sich in der Entwicklung befindet! Wir sind daran interessiert, das Feedback aller Ambassadors in unsere Entwicklung einzubeziehen. Lest daher bitte die folgenden Details und klickt bei Interesse auf die Schaltfläche “Teilnahme”.”

Zum Spiel selbst gibt es leider keine Infos. Es kann also sein, dass es sich um einen komplett neuen Teil oder auch ein Remake handelt. Bis wir das wisen, werden aber mit Sicherheit noch ein paar Wochen vergehen.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Capcom hat in den vergangenen Jahren ziemlich innovative Ideen umgesetzet. Wir hoffen, dass das auch weiterhin so bleibt, sind da aber ganz zuversichtlich.