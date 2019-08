Da arbeitet jemand an einem Far Cry Remake auf Basis der CryEngine 5

in

Der FarCry-Fan “2Key [D. Ray]” arbeitet gerade an einem Fan-Remake des Klassikers FarCry auf Basis der CryEngine 5.

Was würdet ihr von einem Remake von Far Cry halten? Ich fände das ziemlich cool. Aber ob wir jemals ein offizielles Remake zu sehen bekommen, ist sehr fraglich. Dafür nimmt das jetzt der Entwickler “2Key [D. Ray]” in die Hand.

Er arbeitet gerade an einem Fan-Remake auf Basis der CryEngine 5 und das Ergebnis sieht bisher ziemlich cool aus. Kürzlich hat er ein neues Video veröffentlicht, das den aktuellen Build zeigt.

Leider ist nicht bekannt, ob der Modder plant, dieses Projekt zu veröffentlichen. Wie auch immer. Fans des Shooters werden sich über dieses Video trotzdem freuen.

Das denken wir:

Dieses Fan-Remake sieht sehr vielversprechend aus. Wir hätten aber auch nichts gegen ein offizielles Remake einzuwenden.

Quelle: dsogaming.com