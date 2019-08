Das Adventure The Great Perhaps schickt euch auf eine abgefahrene Zeitreise

Adventure-Fans aufgepasst: Das Zeitreise-Adventure The Great Perhaps von Daedalic Entertainment und Caligari Games ist ab sofort für PC, Mac und Linux erhältlich.

Wer mal wieder Lust auf ein spannendes Adventure hat, der sollte es mit The Great Perhaps versuchen. Hier werdet ihr auf eine abgefahrene Zeitreise geschickt.

Offiziell heißt es zum Spiel: “The Great Perhaps ist gleichzeitig prä- sowie postapokalyptisches Adventure, in dem ein Astronaut auf die Erde zurückkehrt, nur um herauszufinden, dass eine unbekannte Katastrophe seine Welt in eine Einöde verwandelt hat. Mithilfe einer mysteriösen Laterne, die die Vergangenheit enthüllen und den Spieler geschwind zwischen den Zeitebenen hin- und her transportieren kann, stellt sich der Spieler den Herausforderungen. Wird es dem tapferen Astronauten gelingen, die Gefahren, die in beiden Zeitebenen auf ihn warten, zu überwinden? Ist er in der Lage, zu entdecken was unserem Planeten eine derart düstere Zukunft beschert hat – und die Katastrophe möglicherweise rückgängig zu machen?”

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Hier findet ihr noch die Features des Spiels:

Zeitreise-Mechanik, um herausfordernde Rätsel zu lösen und den Geheimnissen hinter der Apokalypse auf die Spur zu kommen.

Eine Welt voller Spannung und Melancholie, sowohl vor als auch nach dem Untergang.

Innovatives Storytelling, das Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet.

Eindrucksvolle Charaktere mit berührenden persönlichen Geschichten.

Ein dynamischer Soundtrack, der sich der jeweiligen Zeitebene anpasst.

Wehmütiger, handgezeichneter 2D-Stil, inspiriert von sowjetischer Ästhetik.

Das Spiel ist auf Steam, GOG.com und anderen Portalen für PC, Mac und Linux zum Preis von 9,99€ erhältlich.

Das denken wir:

Die Story ist spannend und das Spiel ist toll inszeniert. Adventure-Fans sollten sich The Great Perhaps nicht entgehen lassen.