Das Survival-Spiel Vigor hat eine Woche nach dem Release bereits über eine Million Spieler

Bereits eine Woche nach der Veröffentlichung des Xbox-Survival-Spiels Vigor darf sich Bohemia Interactive über 1,2 Millionen Spieler freuen.

Der Xbox-Exklusivtitel Vigor wurde letztes Jahr auf der E3 2018 angekündigt und am 31. Juli in der Xbox Preview veröffentlicht. Vor einer Woche wurde die Version 1.0 veröffentlicht und mittlerweile tummeln sich über eine Million Spieler in der virtuellen Welt von Vigor.

Vigor spielt im postapokalyptischen Norwegen und euer Ziel ist es, am Leben zu bleiben und einen Unterschlupf zu bauen, der euch und eure Freunde vor der rauen Umwelt schützt.

Ihr müsst als einer der wenigen Überlebenden kämpfen, plündern ein Unterkunft errichten und schlau spielen, um in dieser neuen menschenfeindlichen Welt zu überleben.

Bohemia Interactive hat jetzt einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der die neuen Inhalte der Version 1.0 zusammenfasst.

Das denken wir:

Das ist ein ziemlich beachtlicher Erfolg. Mal sehen, ob die Spielerzahl in den kommenden Wochen weiter steigt. Der Start des Titels ist auf jeden Fall geglückt.

Quelle: bloody-disgusting.com