Das Third-Person-Adventure Decay of Logos erscheint noch in diesem Monat (Trailer)

Rising Star Games hat einen neuen Trailer zum Third-Person-Adventure Decay of Logos veröffentlicht.

Im neuesten Trailer zu Decay of Logos wird verraten, dass das Spiel noch im August erscheinen wird. Abgesehen davon gibt es viele neue Spielszenen zu sehen.

Im Spiel begebt ihr euchauf eine Reise der Rache und des Verrats, die durch die Zerstörung des Dorfes des jungen Helden, durch Crimson Knights, in Gang gesetzt wurde.

Auf eurer Reise begleitet euch ein mystischer Elchgefährte, während ihr gegen die zahlreichen Feinde kämpft, die sich in diesem einst friedlichen Reich aufhalten. Erkundet alte Ruinen und Dungeons, um die Wahrheit hinter dem Angriff auf Adas Haus zu finden und zu erfahren, woher die dunkle und tückische Macht auf dieser Welt stammt, die ihre Bewohner korrumpiert.

Hier der neue Trailer:

Ich finde vor allem den Grafikstil sehr cool, dieser erinnert an vielen Stellen an Zelda: Breath of the Wild, hat aber einen ganz eigenen Touch.

Für die PS4 erscheint das Spiel am 27. August und für die Switch am 29. August. Xbox- und PC-Spieler dürfen dann am 30. August ran.

Das denken wir:

Wer auf der Suche nach einem unterhaltsamen Action-Adventure ist, der sollte Decay of Logos unbedingt ausprobieren.