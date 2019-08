Der Account-Zwang für die Ports von Doom I und II wurde aufgehoben

Bethesda hat den Account-Zwang für den Re-Release von Doom I und Doom 2 aufgehoben.

Vor einiger Zeit berichteten wir darüber, dass man für die neuen Ports der Shooter-Klassiker Doom I und Doom II einen Bethsda-Account benötigt, um die Spiele zocken zu können.

Der Aufschrei der Community über diesen Schritt war groß und Spieler machten sich im Netz darüber lustig. Aber jetzt reagierte Bethesda mit einem Patch, der es ermöglicht, den Login in den Bethesda-Account zu überspringen, wenn man Doom I oder Doom II spielen möchte.

Die Benachrichtigungen über Verbindungsabbrüche während des Spiels wurden ebenfalls entfernt. Hier der entsprechende Tweet dazu:

We’ve deployed a patch for the re-releases of DOOM and DOOM II, which now adds an option to skip the Bethesda net login requirement and removes the disconnect notification during gameplay. pic.twitter.com/KtlbRvmRyJ

— Bethesda (@bethesda) 15. August 2019