Destiny 2: Bungie veröffentlicht zwei neue Trailer zur Gamescom 2019

Bungie hat im Rahmen der Gamescom 2019 zwei neue Trailer zu Destiny 2 veröffentlicht – einen zur Erweiterung Festung der Schatten und einen zur Saison der Unvergänglichen.

Bald hat das Warten ein Ende, dann geht die Destiny-2-Erweiterung Festung der Schatten an den Start. Zur Gamescom 2019 hat Bungie nun einen neuen Trailer veröffentlicht, der die Hintergrundgeschichte des Add-Ons beleuchten. Die Erweiterung geht am 1. Oktober an den Start.

Zum Trailer heißt es: “Du hast die Dunkelheit nicht gesehen. Noch nicht. Die Hüter befinden sich wieder im Krieg. Was einmal das Symbol für die Willenskraft der Menschheit war, dient nun als Schlachtfeld für den Kampf gegen die Albträume unserer Vergangenheit.”

Abgesehen davon wurde auch ein neuer Trailer zur Saison der Unvergänglichen veröffentlicht. Dazu heißt es: “Die Tore stehen offen. Die Vex kommen. Der Garten der Erlösung markiert nur den Anfang. Die Saison der Unvergänglichen, der erste saisonale Content von Destiny 2: Festung der Schatten, beginnt am 1. Oktober 2019.”

Das denken wir:

Bungie hat sich für die neue Saison wieder einiges einfallen lassen. Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, was die nächsten Wochen so alles in Destiny 2 passieren wird.