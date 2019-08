Devil’s Hunt wurde für die Nintendo Switch angekündigt

in

1C Entertainment hat den “Demon Punching Simulator” Devil’s Hunt für die Nintendo Switch angekündigt. Abgesehen davon wurden die Releases für die verschiedenen Versionen verkündet.

In einer offiziellen Mitteilung wurde verraten, dass das Actionspiel Devil’s Hunt für die Nintendo Switch erscheinen wird – im ersten Quartal 2020, zusammen mit der PS4- und Xbox-Version. Die PC-Version erscheint bereits am 17. September via Steam.

Ursprünglich sollte das Spiel gleichzeitig auf allen Systemen erscheinen. Um sich auf die PC-Version konzentrieren zu können, habens sich 1C Entertainment and Layopi Games jedoch dazu entschlossen, das Spiel nicht parallel auf allen Systemen zu launchen.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von Desmond, einem Mann, der dämonischen Kräfte erlangte und zum Vollstrecker der Hölle wurde. Er findet sich im Krieg zwischen Himmel und Hölle wieder und früher oder später wird er sich sentscheiden müssen, wo sein Platz ist.

Hier der neueste Trailer zum Siel:

Das denken wir:

Die neuen Spielszenen sehen ganz cool aus und die Story scheint gut inszeniert zu sein. Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, wie gut sich das finale Spiel schlagen wird.