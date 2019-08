Diablo 3: Saison 18 startet am 23. August

Blizzard hat angekündigt, dass am 23. August um 17:00 Uhr die Saison 18 in Diablo 3: Reaper of Souls auf dem PC beginnt – auf Konsolen startet die neue Saison am 23. August um 02:00 Uhr.

Falls ihr noch immer fleißig Diablo 3 spielt, dann werdet ihr euch sicher darüber freuen, dass Blizzard den Start der neuen Saison 18 angekündigt hat – diese beginnt am 23. August.

Offiziell heißt es dazu: “Mit Saison 18 hat die Saison der Dreieinigkeit begonnen, die an einen uralten Kult erinnert, der vor mehr als drei Jahrtausenden die Großen Übel der Brennenden Hölle verehrte. Als die wohlwollenden Gottheiten der Entschlossenheit, Schöpfung und Liebe verkleidet, versuchten die Großen Übel, in die Herzen der Menschen einzudringen und den Ewigen Konflikt zu ihren Gunsten zu wenden. Letztlich wurde der Kult der Dreieinigkeit im Sündenkrieg von Uldyssian besiegt, aber die verbleibenden Kultisten führen heute noch als der besser bekannte Zirkel das Werk von Adria und Magdha nach ihrem Tod weiter.”

“Für die Dauer von Saison 18 profitieren alle Spieler vom Stärkungseffekt Wille der Dreieinigkeit, der regelmäßig auf dem Schlachtfeld Kreise erschafft, die einen von drei zufälligen Stärkungseffekten gewähren.”

Dreieinigkeit der Liebe (Macht) : Alle Spieler im Kreis erhalten einen Schadensbonus von 100 %.

: Alle Spieler im Kreis erhalten einen Schadensbonus von 100 %. Dreieinigkeit der Entschlossenheit (Ressourcenkostenreduktion) : Die Ressourcenkosten aller Spieler im Kreis werden um 50 % verringert.

: Die Ressourcenkosten aller Spieler im Kreis werden um 50 % verringert. Dreieinigkeit der Schöpfung (Abklingzeitreduktion): Alle Fertigkeiten der Spieler im Kreis klingen schneller ab.

Diese Stärkungseffekte sollen laut Blizzard das Gameplay von Stufe 1 bis Stufe 70 verändern.

Mit der neuen Saison bringt Blizzard zum ersten Mal vergangene saisonspezifische Belohnungen zurück. In Saison 18 werden Belohnungen aus Saison 6 in der Saisonreise wieder verfügbar.

Nachfolgende Sets werden in Saison 18 durch Haedrigs Geschenk verliehen:

Barbar – Das Erbe Raekors

Kreuzritter – Akkhans Rüstung

Dämonenjäger – Ausstattung des Marodeurs

Mönch – Innas Einfluss

Totenbeschwörer – Gewandung des Seuchengebieters

Hexendoktor – Zunimassas Schlupfwinkel

Zauberer – Delseres Opus Magnum

Mehr Infos zur neuen Saison findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf die Vorstellung von Diablo 3 warten.