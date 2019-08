Die Entwickler von Wolfenstein sind “unglaublich enttäuscht”, dass der Kampf gegen Nazis nun “problematisch” ist

In Wolfenstein geht es schon immer darum, Nazis zu erledigen. Mit Wolfenstein: The New Order führte MachineGames die Tradition des Klassikers fort. Mittlerweile ist das verantwortliche Studio MachineGames aber enttäuscht darüber, dass die Reihe zu einer Quelle der Auseinandersetzung geworden ist.

Andreas Öjerfors, der Senior Game Director von MachineGames, sagte, es sei “unglaublich seltsam und enttäuschend”, dass die Wolfenstein-Spiele des Unternehmens mit der Zeit an Relevanz gewonnen haben.

Im Interview mit PCGamesInsider.biz auf der Gamescom 2019 sagte der Entwickler, dass das Studio mit The New Order 2014 nur “interessante Geschichten” erzählen wolle und dass sie nie relevant sein sollten, aber eine Veränderung im kulturellen Zeitgeist hat dazu geführt.

Öjerfors erklärte auch, dass das Studio, als es mit der Arbeit an The New Colossus, dem Nachfolger aus dem Jahr 2017, begann, bemerkte, dass das Thema des Spiels – den Kampf gegen die Nazis – immer problematischer werden würde.

“[…] als wir über Wolfenstein II: The New Colossus zu sprechen begannen, begannen wir, online Kommentare zum Thema des Spiels zu bekommen und gegen die Nazis zu kämpfen. Irgendwie empfanden einige Leute das als problematisch, was einfach unglaublich enttäuschend ist. In der westlichen Welt hat der Rechtsextremismus zugenommen. Wir sehen das in großem Maße online. Rechtsextreme sind sehr gut darin, die Debatte im Internet zu beeinflussen. Und natürlich haben sie uns missbraucht, um Ärger zu machen, als wir Wolfenstein II machten“, so der Entwickler.

Das denken wir:

Wir können den Frust von MachineGames gut nachvollziehen. Man möchte eigentlich meinen, dass wir aus der Geschichte gelernt hätten, aber leider gibt es noch immer viel zu viel Hass auf diesem Planeten. Wir finden es auf jeden Fall gut, dass sich das Studio mit dieser Thematik auseinandersetzt und ganz klar Stellung bezieht.

