Dino Crisis: Neue Szenen aus dem Unreal-Fan-Remake zeigen Regina

Kürzlich wurden neue Szenen aus dem Cino Crisis Fan-Remake veröffentlicht, an dem gerade Team Arklay arbeitet.

Wir berichteten ja bereits über das Dino Crisis Remake, das auf Basis der Unreal Engine 4 entsteht – jetzt wurden neue Szenen daraus veröffentlicht.

Im neuesten Clip bekommen wir unter anderem einen Raptor zu sehen, aber auch Regina – die Heldin des Spiels – hat ihren ersten Auftritt.

Das Video ist wirklich ziemlich cool. Es beginnt aus der Perspektive einer Ratte. Wir hören dann einen Schuss und die Todesschreie eines Raptors. Die Ratte nähert sich dem toten Dinosaurier. Dann klettert sie auf den leblosen Körper und wirft einen Blick auf die Protagonistin Regina.

Das Team möchte demnächst weitere Inhalte des Projekts hochladen. Darüber hinaus ist die Veröffentlichung des ersten Gameplay-Materials geplant. Sobald das passiert, erfahrt ihr es umgehend bei uns.

Hier das besagte Video:

Dino Crisis wurde am 1. Juli 1999 in Japan für die PlayStation veröffentlicht. am 29. Oktober erfolgte dann die Veröffentlichung in Europa.

Das denken wir:

Das sieht schon mal ziemlich cool aus. Über ein offizielles Remake würden wir uns aber auch sehr freuen.