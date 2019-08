Doom: Eternal – Neuer Trailer stellt den Zwei-gegen-Eins-Battlemode vor

in

Bethesda hat einen neuen Trailer zu Doom: Eternal veröffentlicht, der den Multiplayer-Modus Battlemode vorstellt.

Die Entwickler von Doom: Eternal haben sich für den Multiplayer-Teil des Spiels wieder einige Neuerungen einfallen lassen – beispielsweise den Battlemode.

Hier erwartet euch ein Zwei-gegen-Eins-Mehrspielermodus, in dem zwei Spieler die Rolle von Dämonen übernehmen und ein Spieler die Rolle des Slayers. Das Ziel: Der Slayer muss die Dämonen killen und die Dämonen müssen den Slayer killen – so einfach ist das.

Das hört sich zwar simpel an, in diesem Modus ist aber neben der ganzen Action taktisches Vorgehen gefragt. So müssen die Dämonen beispielsweise gute zusammenarbeiten und und ihre Angriffe aufeinander abstimmen, da sie dem Slayer alleine kaum gewachsen sind.

Auf der anderen Seite muss der Slayer seine Umgebung und Portale nutzen, um aus dem Sichtfeld der Dämonen zu gelangen. Auf diese Weise kann er sie überraschen, indem er sie etwa flankiert.

Auf jeden Fall macht der Modus bisher einen ganz guten Eindruck. Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier das Video dazu:

Doom: Eternal steht ab dem 22. November für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Dieser Modus sieht sehr unterhaltsam aus, aber ob er auch auf lange Sicht motivieren kann, läst sich leider noch nicht sagen.