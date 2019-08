EA kündigt Need for Speed Heat mit einem ersten Trailer offiziell an

Der Teaser-Countdown ist abgelaufen und EA hat Need for Speed Heat offiziell mit einem ersten Trailer angekündigt.

Coole Sache: Electronic Arts hat mit Need for Speed Heat den nächsten Teil der erfolgreichen Racing-Reihe angekündigt und auch gleich einen ersten Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Dieser vermittelt ein gewisses NFS Underground-Gefühl. Wir bekommen illegale Autorennen, Verfolgungsjagden mit der Polizei und haufenweise Tuning-Möglichkeiten zu sehen.

In der offenen Spielwelt von Heat werdet ihr die fiktive Stadt Palm City erkunden, in der ihr an jeder Ecke euer fahrerisches Geschick auf die Probe stellen könnt.

Entwickelt wird das Spiel von Ghost Games, das Studio, das auch schon für Rivals, Need for Speed 2015 und Payback verantwortlich war.

Hier der Trailer:

Need for Speed Heat erscheint am 8. November 2019 für Xbox One, Playstation 4 und PC.

Das denken wir:

Bitte lasses gut sein, bitte lass es gut sein, bitte lass es gut sein…