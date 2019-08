Everspace 2 wurde auf der Gamescom mit einem ersten Trailer angekündigt

in

Das Studio Rockfish Games hat im Rahmen der Gamescom 2019 den Open-Worl-Space-Shooter Everspace 2 angekündigt.

Kürzlich berichteten wir darüber, dass Rockfish Games Screenshots eines unangekündigten Weltraumspiels veröffentlicht hat. Jetzt wissen wir, aus welchem Spiel die Screenshots stammen: aus Everspace 2. Das Spiel wurde nämlich auf der Gamescom 2019 angekündigt.

In der offiziellen Pressemitteilung heißt es dazu: “Im Gegensatz zum Roguelike-Konzept des Vorgängers handelt es sich bei Everspace 2 um einen Open-World-Weltraum-Shooter mit klassischen RPG-Elementen und persistenter Spieler-Progression sowie einer weitaus größeren Anzahl an Spielerschiffen und deutlich erweitertem Storytelling. Der Early Access auf Steam von Everspace 2 ist aktuell für Ende 2020 geplant, die Veröffentlichung der Vollversion für PC, PlayStation® 4 und Xbox One ist für das zweite Halbjahr 2021 anvisiert.”

Während der Gamescom: Opening Night Live Premiere wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht, der zeigt, was uns im Spiel erwartet: jede Menge Action und eine im Vergleich zum Vorgänger deutlich verbesserte Grafik.

Den Trailer, der nur aus Ingame-Szenen erstellt wurde, findet ihr hier:

“Everspace konnte mit seinem innovativen Konzept aus rasanten Weltraumkämpfen mit roguelike Elementen und spannendem Storytelling überzeugen, dennoch haben viele unserer Fans und Weltraumspielbegeisterte den Wunsch nach einem Open-World-Weltraum-Shooter mit klassischen RPG-Elementen im Everspace-Universum geäußert”, so Michael Schade, CEO und Mitgründer von ROCKFISH Games.

“Mit Everspace 2 gehen wir daher den Schritt zum Open World Space Shooter, werden aber dennoch unserer Linie treu bleiben und genau das bieten, wofür die Fans den Vorgänger so geliebt haben: Eine wunderschöne fantastische Sci-Fi-Welt gepaart mit kompromissloser Weltraum-Action, bei der es sofort zur Sache geht!“

Ich finde das Open-World-Konzept, gepaar mit der RPG- und Action-Elementen, ziemlich cool und der Trailer macht auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr. Leider lässt der Release noch so lange auf sich warten.

Everspace 2 soll 2021 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen richtig gut aus. Leider müssen wir noch viel zu lange warten, bis das Spiel in den Händlerregalen steht.