Holt euch jetzt Alan Wake und For Honor kostenlos aus dem Epic Games Store

Im Epic Games Store gibt es die zwei Spiele Alan Wake und For Honor gerade kostenlos.

Vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass Epic die Spiele Alan Wake und For Honor kostenlos im Epic Games Store anbieten wird. Jetzt sind die beiden Spiele verfügbar.

Aber keine Eile. Die Aktion läuft noch ein paar Tage – genauer gesagt könnt ihr euch die Spiele noch bis zum 9. August kostenlos aus dem Epic Gams Store holen.

In For Honor dürft ihr euch auf ein Online-Hack-and-Slay freuen, in dem ihr in einem chaotischen Krieg als Streiter der drei größten Krieger-Fraktionen antretet: Ritter, Wikinger oder Samurai.

In Alan Wake erwartet euch ein atmosphärischer Psycho-Action-Thriller. Alan Wake ist ein Bestseller-Autor, der an einer Schreibblockade leidet. Um sich zu erholen fährt er mit seiner Frau Alice in die scheinbar idyllische Kleinstadt Bright Falls, im Bundesstaat Washington. Kurz darauf verschwindet jedoch Alice unter mysteriösen Umständen. Ihr müsst nun herausfinden, was passiert ist.

Das denken wir:

Wer sich diese zwei Spiele nicht kostenlos holt, der ist selber schuld.