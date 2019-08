Ihr könnt euch jetzt ein Duke Nukem 3D Remake auf Basis der Serious Sam 3 Engine herunterladen

in

Heute habe ich mal wieder etwas für alle Fans des Dukes: ein Duke Nukem 3D Remake auf Basis der Serious Sam 3 Engine.

Dieses Fan-Remake trägt den Titel Serious Duke 3D und sieht verdammt gut aus. Ziel dieses Fanprojekts war es, die ersten fünf Level aus der ersten Episode von Duke Nukem 3D neu aufzulegen. Dieses Projekt ist nun abgeschlossen und steht zum Download zur Verfügung.

Unter anderem erwarten euch in Serious Duke 3D neu gestaltete und erweiterte Levelbereiche, gelegentliche Feindwellen, neue Waffen, überarbeitete Gegner- und Waffenmodelle aus Duke Nukem Forever und eine Auswahl an Sounds und Stimmen aus mehreren offiziellen Duke-Spielen.

Hört sich gut an? Sieht auch so aus. Hier ein kleiner Vorgeschmack des Remakes:

Dieses Remake erfordert übrigens die Vollversion von Serious Sam 3. Downloaden könnt ihr euch Serious Duke 3D hier.

Das denken wir:

Dieses Remake ist wirklich cool – gegen ein offizielles Remake hätten wir aber auch nichts einzuwenden.

Quelle: dsogaming.com