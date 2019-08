Im neuesten Teaser-Trailer zu “Doom: Annihilation” bekommt ihr Blut, Monster und viel Action zu sehen

Kürzlich wurde ein neuer Teaser-Trailer zum kommenden Doom-Film “Doom: Annihilation” veröffentlicht.

Im März berichteten wir über den ersten Trailer zum kommenden Doom-Film “Doom: Annihilation”, der unserer Meinung nach keinen wirklich guten Eindruck gemacht hat. Seitdem war es still um den Film. Jetzt wurde ein neuer Teaser-Trailer veröffentlicht.

Der Trailer zeigt ein paar neue Szenen, die uns aber auch nicht wirklich vom Hocker hauen, jedoch geben sie einen guten Eindruck davon, was uns im Film erwartet: Blut, Monster und viel Action.

Hier der neue Clip:

Step into the world of @DoomMovie with this exclusive sneak peek & see the full version on @DreadCentral. Pre-order Doom: Annihilation on Blu-ray, DVD, & Digital to own on October 1 https://t.co/dHjASkxXv7 #DoomMovie pic.twitter.com/rXt6ba57X3

— Doom Movie (@DoomMovie) 15. August 2019