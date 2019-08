Jemand hat den Kettensägen-Typen in Resident Evil 4 nur mit einer Tür erledigt

in

Der YouTuber “Dante Ravioli Proof” hat den Kettensägen-Typen in Resident Evil 4 nur mithilfe einer Tür kalt gemacht – das Ganze hat er auf Video festgehalten.

Ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, wie mich der Kettensägen-Typ in Resident Evil 4 zum ersten Mal erledigt hat. Damals dachte ich mir: “Alter, das ist wirklich heftig.” Die ganze Situation war einfach unfassbar beklemmend.

Man befindet sich in einem unheimlichen Dorf mit wilden Hinterwäldlern und dann kommt auch noch ein kranker Typ mit einem Sack über seinem Kopf und einer Kettensäge in seinen Händen schreiend auf dich zugestürmt und will dir ans Leder.

Dass dieser Kettensägen-Freak aber gar nicht so furchteinflößend ist, zeigt nachfolgender Clip von “Dante Ravioli Proof”. Er hat diesen verrückten Bastard einfach mit einer Tür erledigt.

Diese Taktik ist zwar sehr zeitraubend, funktioniert aber: Man läuft durch eine Tür, wartet bis der Feind vor der selbigen steht und kickt sie wieder auf. Und das wiederholt man so lange, bis der Gegner den Geist aufgibt. Im Falle von Mr. Chainsaw dauert das ungefähr 15 Minuten.

Das denken wir:

Eine etwas ungewöhnliche Taktik… Jetzt wissen wir zumindest, dass das mit der Tür funktioniert.