“Joker”: In den neuesten Clips zum Film versteckt sich eine Botschaft

Todd Philips, der Regisseur von “Joker”, hat kürzlich auf seinem persönlichen Instagram-Account und dem offiziellen Joker-Film-Instagram-Account sechs kurze Clips veröffentlicht.

Diese sechs Clips zeigen den Joker (mit Ausnahme des letzten Clips) in verschiedenen Situationen. Wir sehen den Joker beispielsweise durch den Regen spatzieren, wie er in einen Kühlschrank steigt und wie er durch die Gegend tanzt.

Das ist alles nicht sonderlich aufregend, interessant ist jedoch, dass in jedem Clip ganz kurz ein Muster aufblitzt – eine versteckte Botschaft. Dieses Muster hat der Reddit-User “leos-rdt” zusammengefügt und somit die Botschaft entschlüsselt.

Fügt man die Bilder zusammen, dann ergibt das eine Kritzelei, die auf einen neuen Trailer hindeutet, der anscheinend am 28. August veröffentlicht wird.

Hier die Clips:

Im Film bekommen wir zu sehen, wie aus Arthur Fleck der Joker wird. Hier die Beschreibung: “Gotham City in den 80er Jahren: Der Joker war einst ein Comedian. Doch der erhoffte Erfolg blieb aus. Über dunkle Abgründe führte ihn sein Weg immer weiter hin zum irren Clown, der er schließlich war, als er auf Batman traf.”

“Joker” läuft am 10. Oktober 2019 in den Kinos an.

Das denken wir:

Wir sind schon verdammt gespannt, wie sich Joaquin Phoenix so als Joker macht.