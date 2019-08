“Joker”: Mit dem neuesten Trailer vergeht euch das Lachen

Warner Bros. Pictures hat einen neuen Trailer zum kommenden Film “Joker” veröffentlicht, der absolut nicht zum Lachen ist.

Kürzlich berichteten wir darüber, dass Todd Philips, der Regisseur von “Joker”, auf seinem persönlichen Instagram-Account und dem offiziellen Joker-Film-Instagram-Account sechs kurze Clips veröffentlicht hat. Diese sechs Clips deuteten darauf hin, dass heute ein neuer Trailer veröffentlicht werden würde – und genau das ist passiert.

Im nachfolgenden Clip bekommt ihr den Joker von einer ganz neuen und sehr abgefahrenen Seite zu sehen – und genau das macht den Film so spannend. Der Regisseur Todd Phillips versucht den Joker ganz neu inszenieren und wie es aussieht, scheint ihm das sehr gut zu gelingen.

Der Film dreht sich um Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), ein Mann, der sich schwer tut, sich in Gothams zersplitterter Gesellschaft zurechtzufinden. Er ist tagsüber ein Clown und versucht sich nachts als Stand-up-Komiker. Aber anstatt wegen seiner Witze zu lachen, scheinen alle immer über ihn zu lachen.

“Gefangen in einer zyklischen Existenz zwischen Apathie und Grausamkeit trifft Arthur eine schlechte Entscheidung, die eine Kettenreaktion eskalierender Ereignisse in dieser grobkörnigen Charakter-Studie hervorruft.”

Ich finde den neuen Trailer vor allem gut, da der Joker in jeder Szene unberechenbar und furchteinflößend wirkt und genau das macht ihn doch aus, oder?

Hier der Clip:

“Joker” läuft am 10. Oktober 2019 in den Kinos an.

Das denken wir:

In diesem Film erwartet uns ein joker, wie wir ihn noch nie gesehen haben – und das können wir kaum erwarten.