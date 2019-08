Mega Drive Mini: Sega veröffentlicht neuen Trailer

Sega hat einen neuen Trailer zur kommenden Mini-Konsole Mega Drive Mini veröffentlicht.

Am 19. September dieses Jahres erscheint die Sega-Konsole Mega Drive Mini – in einem neuen Trailer wird die Konsole vorgestellt. Abgesehen davon gibt es einige Highlights aus den 42 vorinstallierten Spielen zu sehen.

Hier eine Liste mit allen vorinstallierten Spielen:

Tetris

Darius

Virtua Fighter 2

Alisia Dragoon

Monster World 4

Kid Chameleon

Road Rash 2

Eternal Champions

Columns

Dynamite Headdy

Strider

Light Crusader

Sonic the Hedgehog

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Space Harrier 2

Shining Force

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

ToeJam & Earl

Comix Zone

Altered Beast

Gunstar Heroes

Castle of Illusion

World of Illusion

Thunder Force 3

Super Fantasy Zone

Shinobi 3

Streets of Rage 2

Earthworm Jim

Sonic the Hedgehog 2

Contra: Hard Corps

Landstalker

Mega Man: The Wily Wars

Street Fighter 2: Special Champion Edition

Ghouls ‘n Ghosts

Alex Kidd in the Enchanted Castle

Beyond Oasis

Golden Axe

Phantasy Star 4: The End of the Millennium

Sonic the Hedgehog Spinball

Vectorman

Wonder Boy in Monster World

Und hier der neue Trailer:

Ursprünglich erschien die 16-Bit-Konsole übrigens am 29. Oktober 1988 in Japan. Am 30. November 1990 wurde sie dann auch in Europa veröffentlicht.

Das denken wir:

Das Schlägt das Herz eines jeden Retro-Fans höher. Diese Mini-Konsole ist ein schönes Sammlerstück.