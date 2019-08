Mike Pondsmith glaubte nicht, dass CDPR Keanu Reeves für Cyberpunk 2077 bekommen könnte

in

Mit der Ankündigung, dass Keanu Reeves einen Auftritt im kommenden Rollenspiel Cyberpunk 2077 haben würde, hat CD Projekt RED die Fans ziemlich überrascht – auch Mike Pondsmith, den Schöpfer des Cyberpunk-Universums.

“CDPR hat mir nicht gesagt, wen sie haben”, so Mike Pondsmith im Interview. “Sie haben gesagt: ‘Wir haben einen Schauspieler’. Also habe ich gesagt: ‘Wen habt ihr?’ Und sie antworteten: ‘Das können wir nicht sagen, warte ab, bis du in Warschau bist.'”

Pondsmith reist regelmäßig in die Warschauer CDPR-Studios, um an der Entwicklung von Cyberpunk 2077 mitzuwirken. Während der Vorbereitungen für den nächsten Besuch sprach Pondsmith mit seiner Frau Lisa Pondsmith. Lisa vermutete bereits, wen CDPR gefunden hatte, um Silverhand zu spielen.

Sie meinte: “Es ist Keanu Reeves.” Daraufhin antwortete Mike dann nur: “Nee, das ist weit unter seiner Preisklasse. Außerdem wird der nicht nochmal Cyberpunk-Zeug machen.”

Als sie am nächsten Tag in Warschau ankamen, haben die Entwickler das Geheimnis verraten. “Sie sagten: ‘ Bevor wir dir sagen, wer es ist, möchtest du eine Vermutung wagen?‘ ” Pondsmiths Frau sagte darauf: “Es ist Keanu Reeves, nicht wahr?” Darauf entgegneten sie: “Woher wusstest du das?”

Pondsmith und Lisa haben sich Reeves Motion-Capture-Aufnahmen angesehen und waren beeindruckt – obwohl sich Pondsmith Silverhand immer eher so wie David Bowie vorgestellt hatte.

Mike Pondsmith äußerte sich folgendermaßen zur Leistung von Keanu Reeves: “Keanu hat wirklich gut funktioniert, weil er dieses grundlegende Element von Johnny rüberbringt, dass Johnny keine Person ist, der man über den Weg läuft und dass es Johnny hauptsächlich um Johnny geht.”

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Wir finden es großartig, dass Keanu Reeves ein Teil von Cyberpunk 2077 ist und wir können es kaum erwarten, ihm im Spiel zu begegnen.

